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Лыжница Ступак не выступит на пятом этапе Кубка России в Казани

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Олимпийская чемпионка лыжница Юлия Ступак не примет участия в пятом этапе Кубка России в Казани.
Лыжница Ступак не выступит на пятом этапе Кубка России в Казани
  • РИА Новости

«К сожалению, в Казани я не выступлю, потому что была и есть ангина. Стараюсь не расстраиваться, а думать только позитивным образом», — сообщила Ступак в своём Telegram-канале. 

Спортсменка отметила, что продолжает готовиться к Спартакиаде.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам должен пройти в Казани с 11 по 14 января.

Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев рассказал, нервничает ли он на соревнованиях.

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