Лыжница Ступак не выступит на пятом этапе Кубка России в Казани
- РИА Новости
«К сожалению, в Казани я не выступлю, потому что была и есть ангина. Стараюсь не расстраиваться, а думать только позитивным образом», — сообщила Ступак в своём Telegram-канале.
Спортсменка отметила, что продолжает готовиться к Спартакиаде.
Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам должен пройти в Казани с 11 по 14 января.
Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев рассказал, нервничает ли он на соревнованиях.