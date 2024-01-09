Лыжница Ступак не выступит на пятом этапе Кубка России в Казани

Олимпийская чемпионка лыжница Юлия Ступак не примет участия в пятом этапе Кубка России в Казани.

«К сожалению, в Казани я не выступлю, потому что была и есть ангина. Стараюсь не расстраиваться, а думать только позитивным образом», — сообщила Ступак в своём Telegram-канале.

Спортсменка отметила, что продолжает готовиться к Спартакиаде.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам должен пройти в Казани с 11 по 14 января.

Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев рассказал, нервничает ли он на соревнованиях.