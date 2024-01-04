Легков надеется, что Устюгов всё же примет участие в соревнованиях в 2024 году
«От того, что сейчас нет противостояния Большунова и Устюгова, вам не обидно? Нет, но было бы интересно на это посмотреть снова. После прошлогоднего марафона всем хотелось бы увидеть вновь Устюгова в хорошей форме. Надеемся, что время придёт и Устюгов вернётся в этом сезоне», — сказал Легков «Матч ТВ».
Большунов в Кубке России одержал 12 побед во всех гонках. Устюгов в текущем сезоне не выступал.
Ранее Устюгов сообщил, что не примет участия в этапах Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.