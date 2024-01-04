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Легков надеется, что Устюгов всё же примет участие в соревнованиях в 2024 году

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил надежду, что в сезоне-2023/24 вновь увидит противостояние золотых призёров Игр Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«От того, что сейчас нет противостояния Большунова и Устюгова, вам не обидно? Нет, но было бы интересно на это посмотреть снова. После прошлогоднего марафона всем хотелось бы увидеть вновь Устюгова в хорошей форме. Надеемся, что время придёт и Устюгов вернётся в этом сезоне», — сказал Легков «Матч ТВ».

Большунов в Кубке России одержал 12 побед во всех гонках. Устюгов в текущем сезоне не выступал.

Ранее Устюгов сообщил, что не примет участия в этапах Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

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