Команда Панжинского выиграла лыжную Гонку звезд в «Лужниках»
- РИА Новости
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Она преодолела дистанцию за 6:02,2. Второе место заняла команда Михаила Девятьярова (+ 0,9). Тройку замкнула команда Алексея Петухова (+ 1,3).
В гонке селебрити первое место заняла команда Натальи Коростелёвой (7:31,50). Второй стала команда Алёны Барановой (+ 16,15). Третьей — команда Ольги Зайцевой (+17,83).
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде.