Устюгов примет участие в турнире по лыжным гонкам в Сыктывкаре
- РИА Новости
Согласно протоколу соревнований, спортсмен выйдет 17 января на масс‑старт 15 км классическим стилем.
Также выступят Денис Спицов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Порошкин и другие.
В текущем сезоне Устюгов не принимал участие в этапах Кубка России.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил надежду, что в сезоне-2023/24 вновь увидит противостояние золотых призёров Игр Александра Большунова и Сергея Устюгова.