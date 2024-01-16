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Устюгов примет участие в турнире по лыжным гонкам в Сыктывкаре

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит на чемпионате войск национальной гвардии РФ.
Устюгов примет участие в турнире по лыжным гонкам в Сыктывкаре
  • РИА Новости

Согласно протоколу соревнований, спортсмен выйдет 17 января на масс‑старт 15 км классическим стилем.

Также выступят Денис Спицов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Порошкин и другие.

В текущем сезоне Устюгов не принимал участие в этапах Кубка России. 

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил надежду, что в сезоне-2023/24 вновь увидит противостояние золотых призёров Игр Александра Большунова и Сергея Устюгова.

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