Устюгов примет участие в турнире по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит на чемпионате войск национальной гвардии РФ.

Согласно протоколу соревнований, спортсмен выйдет 17 января на масс‑старт 15 км классическим стилем.

Также выступят Денис Спицов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Порошкин и другие.

В текущем сезоне Устюгов не принимал участие в этапах Кубка России.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил надежду, что в сезоне-2023/24 вновь увидит противостояние золотых призёров Игр Александра Большунова и Сергея Устюгова.