Панжинский поделился мнением, что пропуск одного сезона не скажется на уровне лыж в России
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«Один сезон точно не скажется на уровне лыж в стране. Наоборот, возможно, подтянем скамейку запасных и тогда лучшие спортсмены нашей страны будут соревноваться со вторым эшелоном, подрастающим поколением. Конкуренция будет уплотняться и расти», — приводит слова Панжинского ТАСС.
Он заявил, что уровень начнёт проседать, если отечественные спортсмены пропустят два или три сезона. По словам Панжинского, сейчас нужно надеяться, что в скором времени российских лыжников допустят на международную арену.
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее лыжница Анастасия Прокофьева высказалась о санкциях в отношении российского спорта.