Панжинский поделился мнением, что пропуск одного сезона не скажется на уровне лыж в России

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский считает, что пропуск одного международного сезона не приведёт к падению уровня лыжных гонок в России.

«Один сезон точно не скажется на уровне лыж в стране. Наоборот, возможно, подтянем скамейку запасных и тогда лучшие спортсмены нашей страны будут соревноваться со вторым эшелоном, подрастающим поколением. Конкуренция будет уплотняться и расти», — приводит слова Панжинского ТАСС.

Он заявил, что уровень начнёт проседать, если отечественные спортсмены пропустят два или три сезона. По словам Панжинского, сейчас нужно надеяться, что в скором времени российских лыжников допустят на международную арену.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее лыжница Анастасия Прокофьева высказалась о санкциях в отношении российского спорта.