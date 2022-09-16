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Лыжница Прокофьева — о санкциях: без россиян на международных стартах будет скучно

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Лыжница Анастасия Прокофьева высказалась о санкциях в отношении российского спорта.
Лыжница Прокофьева — о санкциях: без россиян на международных стартах будет скучно
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Думаю, будет скучно без России. Когда же мы вернёмся на этапы Кубка мира, то будем как-то гореть и хотеть победить, в нас будет больше адреналина», — цитирует Прокофьеву «Матч ТВ».

Она призналась, что спортсмены, конечно, между собой обсуждают возможный допуск на международные соревнования.

«Я просто продолжаю работать, тренируюсь. Посмотрим, что будет», — добавила лыжница.

Прокофьева в пятницу одержала победу в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км на летнем чемпионате России в Тюмени.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Ричард Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.







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