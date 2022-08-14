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Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований

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Канадский юрист и глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинг-скандале на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен призвал допустить россиян до международных соревнований.
Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Chris So

«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях», — цитирует Макларена sportschau.de.

Он также отметил, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу россиян, то организации будут вынуждены разрешить им выступать на мировой арене.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на решение Федерации фехтования России обратиться к Международной федерации фехтования (FIE) с просьбой разрешить россиянам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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