Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований
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«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях», — цитирует Макларена sportschau.de.
Он также отметил, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу россиян, то организации будут вынуждены разрешить им выступать на мировой арене.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на решение Федерации фехтования России обратиться к Международной федерации фехтования (FIE) с просьбой разрешить россиянам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.