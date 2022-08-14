Терюшков высказался о просьбе ФФР разрешить российским фехтовальщикам выступать без флага

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на решение Федерации фехтования России обратиться к Международной федерации фехтования (FIE) с просьбой разрешить россиянами принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«FIE ответили отказом. Получается, они беспокоятся о суверенитете России больше, чем ФФР. В следующее требование какой-нибудь спортивной федерации России в адрес транснациональных спортивных организаций о допуске на выступления россиян без флага и гимна надлежит добавлять и «без имени», — заявил Терюшков в своём Telegram-канале.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее ФФР направила письмо главе МОК Томасу Баху с просьбой посодействовать в снятии санкций с Алишера Усманова и помочь вернуть его на должность президента FIE.