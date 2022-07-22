ФФР направила письмо в МОК с просьбой помочь снять санкции с Усманова

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Федерация фехтования России направила письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой посодействовать в снятии санкций с Алишера Усманова и помочь вернуть его на должность президента Международной федерации фехтования (FIE).
ФФР направила письмо в МОК с просьбой помочь снять санкции с Усманова
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как сообщает Inside The Games, ФФР отправила сопроводительное письмо с указанием на то, что данное письмо подписали более 100 стран — членов FIE.

Напомним, что 1 марта Усманов принял решение приостановить исполнение обязанностей президента FIE из-за того, что стал мишенью санкций ЕС.

Усманов стал президентом FIE в 2008 году.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отказе Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить Россию членства в организации.

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