ФФР направила письмо в МОК с просьбой помочь снять санкции с Усманова

Федерация фехтования России направила письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой посодействовать в снятии санкций с Алишера Усманова и помочь вернуть его на должность президента Международной федерации фехтования (FIE).

Как сообщает Inside The Games, ФФР отправила сопроводительное письмо с указанием на то, что данное письмо подписали более 100 стран — членов FIE.

Напомним, что 1 марта Усманов принял решение приостановить исполнение обязанностей президента FIE из-за того, что стал мишенью санкций ЕС.

Усманов стал президентом FIE в 2008 году.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отказе Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить Россию членства в организации.