Глава Федерации фехтования России — о членстве в ЕКФ: разум победил

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отказе Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить Россию членства в организации.

«Здравомыслие и разум победили. Сначала ряд членов конгресса выступили с предложением изменить устав. За проголосовали лишь 16 из 42, так что его не приняли. А затем уже было рассмотрено предложение исключить из состава федерации Россию и Белоруссию. Эту инициативу и вовсе поддержали всего 13 членов», — цитирует Мамедова РИА Новости.

По его словам, инициатива против России исходила от стран, в которых фехтование практически не развито: Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Дания. При этом лидеры в этом виде спорта — Италия и Франция — выступили категорически против. Мамедов считает, что исключение ФФР сильно ослабило бы европейское фехтование.

«То есть они, видимо, хотели, чтобы уровень фехтования на континенте упал. Ни в коем случае нельзя разрушать фехтовальную семью, которую мы столько лет вместе организовывали», — добавил Мамедов.

Ряд стран предложил изменить статью 2,5 устава ЕКФ, что позволило бы лишать членства любую национальную федерацию. Большинством голосов конгресс отклонил данную инициативу.

Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение ЕКФ о досрочном прекращении полномочий президента организации Станислава Позднякова.