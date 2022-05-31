Свищёв назвал отстранение Позднякова от ЕКФ антироссийской истерией

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) о досрочном прекращении полномочий президента организации Станислава Позднякова.

«Лишение Позднякова должности президента Европейской конфедерации фехтования — очередной виток антироссийской истерии. Он большой авторитет в спортивном мире и развивал фехтование не только в России, но и на всей планете», — приводит слова Свищёва ТАСС.

По его словам, подобные решения ведут к политизации в спорте, и многие чиновники используют их в собственных целях. Он также заявил, что с увольнением Позднякова мир фехтования понёс серьёзную потерю.

Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее Матыцин высказал мнение, что решение конгресса ЕКФ досрочно лишить Позднякова полномочий президента организации вредит спорту.