Свищёв назвал отстранение Позднякова от ЕКФ антироссийской истерией
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Лишение Позднякова должности президента Европейской конфедерации фехтования — очередной виток антироссийской истерии. Он большой авторитет в спортивном мире и развивал фехтование не только в России, но и на всей планете», — приводит слова Свищёва ТАСС.
По его словам, подобные решения ведут к политизации в спорте, и многие чиновники используют их в собственных целях. Он также заявил, что с увольнением Позднякова мир фехтования понёс серьёзную потерю.
Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.
Ранее Матыцин высказал мнение, что решение конгресса ЕКФ досрочно лишить Позднякова полномочий президента организации вредит спорту.