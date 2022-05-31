Матыцин считает, что лишение Позднякова полномочий президента EКФ вредит фехтованию

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Министр спорта Олег Матыцин высказал мнение, что вклад Станислава Позднякова в развитие фехтования нельзя перечеркнуть, а решение конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) досрочно лишить его полномочий президента организации вредит самому виду спорта.
Матыцин считает, что лишение Позднякова полномочий президента EКФ вредит фехтованию
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Такие поступки вредят самому виду спорта — нельзя перечеркнуть вклад Станислава Позднякова в развитие фехтования отстранением его от должности главы EКФ», — приводит слова Матыцина ТАСС.

По его словам, подобные решения руководства спортивных федераций разрушают целостность международной спортивной семьи. Он также подчеркнул, что представители многих видов спорта подвержены политическому влиянию.

«Станислав Алексеевич — заслуженный спортсмен, четырёхкратный олимпийский чемпион, грамотный и уважаемый руководитель, он, как никто другой, понимает и разделяет ценности спорта и, без сомнений, будет придерживаться их в своей дальнейшей работе на посту главы Олимпийского комитета России», — заключил Матыцин.

Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала ожидаемым решение ЕКФ о досрочном прекращении полномочий президента организации Позднякова.

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