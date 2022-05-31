Журова — о прекращении полномочий Позднякова в EКФ: на данный момент другого ожидать не нужно

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала ожидаемым решение Европейской конфедерации фехтования о досрочном прекращении полномочий президента организации Станислава Позднякова.

«В данный момент времени другого ожидать не нужно. Как они считают, это наша коллективная ответственность. Им без разницы — олимпийский это чемпион, уважаемый ли человек или человек, который внёс огромный вклад в олимпийское движение. Там люди мыслят другими категориями», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о досрочном лишении Позднякова полномочий главы ЕКФ.