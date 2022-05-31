Мамедов высказался о досрочном лишении Позднякова полномочий главы ЕКФ

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказал мнение, что досрочное прекращение Станислава Позднякова полномочий главы Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) негативно скажется на состоянии организации.

«По какой причине эти 23 делегата проголосовали за досрочное прекращение его полномочий — вот в чём вопрос. Если военный конфликт, разве он первый за последние 30 лет или просто Россия надоела как сильная фехтовальная держава? Никто никогда не связывал спортивную деятельность с военными конфликтами тех или иных представителей спортивных организаций», — приводит слова Мамедова ТАСС.

По его словам, в 2005 году бюджет ЕКФ составлял €36 тыc. А когда Алишер Усманов предложил сумму с шестью нулями, для организации началась новая жизнь. Он также подчеркнул, что это была «никакая» организация, такой станет и опять.

Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что Поздняков лишён поста президента в Европейской конфедерации фехтования.