Мамедов высказался о досрочном лишении Позднякова полномочий главы ЕКФ

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказал мнение, что досрочное прекращение Станислава Позднякова полномочий главы Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) негативно скажется на состоянии организации.
Мамедов высказался о досрочном лишении Позднякова полномочий главы ЕКФ
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«По какой причине эти 23 делегата проголосовали за досрочное прекращение его полномочий — вот в чём вопрос. Если военный конфликт, разве он первый за последние 30 лет или просто Россия надоела как сильная фехтовальная держава? Никто никогда не связывал спортивную деятельность с военными конфликтами тех или иных представителей спортивных организаций», — приводит слова Мамедова ТАСС.

По его словам, в 2005 году бюджет ЕКФ составлял €36 тыc. А когда Алишер Усманов предложил сумму с шестью нулями, для организации началась новая жизнь. Он также подчеркнул, что это была «никакая» организация, такой станет и опять.

Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что Поздняков лишён поста президента в Европейской конфедерации фехтования.

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