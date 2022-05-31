Мамедов высказался о досрочном лишении Позднякова полномочий главы ЕКФ
- РИА Новости
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«По какой причине эти 23 делегата проголосовали за досрочное прекращение его полномочий — вот в чём вопрос. Если военный конфликт, разве он первый за последние 30 лет или просто Россия надоела как сильная фехтовальная держава? Никто никогда не связывал спортивную деятельность с военными конфликтами тех или иных представителей спортивных организаций», — приводит слова Мамедова ТАСС.
По его словам, в 2005 году бюджет ЕКФ составлял €36 тыc. А когда Алишер Усманов предложил сумму с шестью нулями, для организации началась новая жизнь. Он также подчеркнул, что это была «никакая» организация, такой станет и опять.
Поздняков занимал пост президента ЕКФ с 2016 года. В 2021 году был переизбран на новый срок единогласным решением. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.
Ранее сообщалось, что Поздняков лишён поста президента в Европейской конфедерации фехтования.