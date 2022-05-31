Поздняков лишён поста президента в Европейской конфедерации фехтования

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) проголосовал за досрочное прекращение его полномочий как действующего главы организации.
Поздняков лишён поста президента в Европейской конфедерации фехтования
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Печально, что истерика в Европе привела к «культуре отмены» всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование», написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил конфедерацию за оказанное доверие на руководящих постах. Поздняков также пожелал всем спортсменам и тренерам здоровья и высоких спортивных результатов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию занимал пост президента ЕКФ с 2006 года.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта сообщили, что Елена Вяльбе не переизбрана в совет FIS.

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