Поздняков лишён поста президента в Европейской конфедерации фехтования
- РИА Новости
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«Печально, что истерика в Европе привела к «культуре отмены» всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование», написал Поздняков в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил конфедерацию за оказанное доверие на руководящих постах. Поздняков также пожелал всем спортсменам и тренерам здоровья и высоких спортивных результатов.
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию занимал пост президента ЕКФ с 2006 года.
Ранее в Международной федерации лыжного спорта сообщили, что Елена Вяльбе не переизбрана в совет FIS.