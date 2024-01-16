Всероссийская лыжная «Гонка Легкова» пройдёт 23—24 февраля в Подмосковье

Всероссийские соревнования «Гонка Легкова PARI» состоятся 23—24 февраля в подмосковном Пересвете.

В первый день пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 км для взрослых, а также детские старты на один, три и пять километров. Гонки для детей организованы при поддержке областного Министерства физической культуры и спорта.

Второй день посвятят лыжным мастер-классам. Ожидается 1000 участников.

«В 2015 году я решил организовать первую «Гонку Легкова» и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится десятая, юбилейная гонка. Проект растёт и масштабируется, всё больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад», — заявил Легков.

Со своей стороны, глава компании PARI Руслан Медведь отметил, что зимние виды спорта традиционно привлекают внимание миллионов россиян и объединяют разные поколения. По его словам, Легков внёс огромный вклад в развитие лыжного спорта не только благодаря олимпийским победам, но и организации стартов для всей семьи.