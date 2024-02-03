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Фалеева — о победе в спринте: идеальный расклад

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Лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
Фалеева — о победе в спринте: идеальный расклад
  • РИА Новости

«Это, конечно, идеальный расклад, если так всегда будет складываться. Хорошая гонка, которая была очень тяжёлой для меня по ощущениям и состоянию. Только спустились с гор, даже тут, внизу, дышится тяжело. Но я рада, что всё так сложилось», — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ».

«Всё, как всегда, на высоте. Тюмень, спасибо», — подытожила она.

23-летняя россиянка преодолела дистанцию за 4 минуты 51,57 секунды.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Алекандр Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.

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