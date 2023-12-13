Ступак: Олимпиаду ничем не заменить, и дело не в регалиях или деньгах

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё отношение к Олимпийским играм.

«Олимпиаду ничем не заменить. Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — цитирует лыжницу РИА Новости.

Напомним, что Ступак заявлена на этап Кубка России в Кирово-Чепецке. Третий этап пройдёт с 14 по 16 декабря. Четвёртый этап состоится 20—24 декабря.

Спортсменка является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете.

Ранее Ступак заявила, что спокойно относится к дорогим вещам.