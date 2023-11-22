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Ступак — о дорогих покупках: достаточно спокойно отношусь к цацкам

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что спокойно относится к дорогим вещам.

«Есть ли мечта, связанная с деньгами? У меня их много. Но они не заоблачного уровня, я никогда не стремилась к «жиру».

Сумку Birkin за 900 тыс. рублей покупать себе не стану? Маркетинг, конечно, там хороший, но в моём листе желаний такой сумки нет. Я достаточно спокойно отношусь к цацкам. Считаю, хорошо, когда у тебя есть возможность не отказывать себе в покупке украшений, по импульсу покупать понравившуюся вещь. Но отсутствие таких предметов не делает твою жизнь хуже — 100%», — сказала Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак заявила, что антироссийские санкции не сказываются на поставках инвентаря.

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