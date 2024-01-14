Яркий финиш: Пантрина выиграла разножку у Кулешовой, а Большунов всего на три секунды опередил Коростелёва в скиатлоне

Александр Большунов одержал 15-ю победу подряд на этапах Кубка России по лыжным гонкам. В Казани во время скиатлона он долго находился в общем пелотоне, но за километр до финиша убежал от соперников. Попытался удержаться за трёхкратным олимпийским чемпионом только Савелий Коростелёв, который отстал от победителя на 3,3 секунды. Тройку замкнул Артём Мальцев. У женщин в отсутствие Вероники Степановой за золото на финише боролись сразу четыре спортсменки. В итоге первое место заняла Елизавета Пантрина, выигравшая разножку у Анастасии Кулешовой. Третьей стала Алина Пеклецова, сумевшая вернуться в борьбу за медали после падения в начале забега.

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани завершился скиатлонами, которые оказались интересными до самого финиша, хотя спортсмены и проходили дистанцию 20 км: десятку классикой и столько же коньком.

К большому разочарованию болельщиков забег решила пропустить олимпийская чемпионка Вероника Степанова. В итоге в Татарстане она приняла участие только в разделке на 10 км свободным стилем. В её отсутствие главной претенденткой на победу считалась Анастасия Кулешова, которая в сезоне-2023/24 выигрывала в этом виде программы в Кирово-Чепецке, убежав на второй половине дистанции от подопечной Егора Сорина.

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В этот раз гонка складывалась совсем по другому сценарию. Уже на старте классической части произошёл небольшой завал, в который попала юная Алина Пеклецова, впервые на взрослом уровне выступавшая в скиатлоне. Из-за этого представительница Архангельской области на отметке 4,6 км отстала на 21,9 секунды от группы лидеров, в которую, помимо Кулешовой, входили ещё десять девушек.

Однако сдаваться спортсменка не собиралась. После смены лыж она сделала рывок и за 3 км сумела догнать пелотон, в котором оставалось уже семь человек. Причём она не захотела отдыхать и отсиживаться за спинами соперниц, а, напротив, вышла вперёд и начала нагнетать темп. Удержать его смогли только Кулешова, Елизавета Пантрина и Евгения Крупицкая. Именно эта четвёрка в итоге и разыграла медали.

Первую разборку лыжницы попробовали устроить на последнем подъёме. И поначалу показалось, что Пеклецова вместе с Кулешовой убегают от конкуренток, но перед выходом на стадион те подтянулись к лидерам. В итоге победительница определялась на финишной прямой.

Визуально впереди шла Кулешова, за ней расположились Пеклецова и Крупицкая. Однако Пантрина выскочила из-за их спин и в разножке забрала золото.

«В последний, самый длинный подъём мы с девочками шли в высоком темпе, но я чувствовала, что чуть-чуть замёрзла, было тяжело. К счастью, мои спринтерские качества меня не подвели. После выхода с подъёма на равнине девчонки начали сбавлять, я это увидела. После этого на адреналине ехала», — приводит слова Пантриной «Матч ТВ».

«Когда до финиша 100 м и ты видишь соперниц, какая-то кнопка внутри включается. Ты просто отдаёшь всё, что у тебя есть. Я сегодня показала свой максимум. После финиша я упала, и у меня не было никаких сил. Я даже подняться не могла. У меня тряслись руки и ноги, в глазах было так мутно. Такого состояния у меня давно не было. Но я довольна гонкой», — добавила победительница.

В мужском скиатлоне сюрприз преподнёс Александр Большунов. И дело не в том, что он выиграл уже 15-ю гонку подряд. В этом как раз нет ничего удивительного. Нужно было видеть, как трёхкратный олимпийский чемпион это сделал. Сан Саныч решил сохранить интригу в забеге до самого конца и не стал пытаться убежать от соперников по ходу дистанции. Лыжники шли большой группой из 17 человек до отметки 15,6 км. А самым любопытным эпизодом в классической части стала сломанная палка Савелия Коростелёва, но это никак не повлияло на его позиции. 20-летний лыжник держался в основном пелотоне.

В таком составе спортсмены продолжили бы идти и дальше, если бы Андрей Собакарёв не упал под ноги Илье Порошкину: в итоге оба лишились возможности побороться за попадание на подиум. Пытался оторваться от остальных Алексей Червоткин, однако у него ничего не получилось. Зато Большунов снова всех перехитрил. За километр до финиша он так мощно и неожиданно увеличил темп, что только Коростелёв сумел сорваться вслед за ним. Правда, с приличным просветом.

«Весь третий коньковый круг ехал и ждал атаку Большунова... Старался держаться рядом, выезжал за ним со спусков, но всё равно пропустил», — сетовал после забега Коростелёв.

Савелий в итоге финишировал вторым с отставанием 3,3 секунды, а за бронзу на финише развернулась борьба между Ильёй Семиковым и Артёмом Мальцевым. Сильнее оказался последний, завоевавший в Казани две медали.

«Утром проснулся с непонятным самочувствием — то ли недовосстановился, то ли ещё что-то. На разминке было то же самое, но по ходу гонки становилось лучше, лучше, лучше. После того как переодели лыжи, первый коньковый круг был самым сложным для меня. Повезло, что ребята впереди не задавали очень большой темп, это помогло мне восстановиться и на финише выдать максимум. Начинают наконец появляться резкие движения, которых не было. Теперь главное — сохранить здоровье, остальное всё придёт», — отметил Мальцев.

При этом, по словам тренера Юрия Бородавко, Большунов выбрал такую тактику в скиатлоне, чтобы меньше сил тратить по ходу дистанции.

«Александр — лидер не только российских, но и мировых лыжных гонок. Поэтому его скорость — ориентир для всех остальных. Выиграл не так много? Критиковать тут не за что, ведь это тонкий психологический момент: организм не хочет напрягаться и выигрывать столько, сколько вообще возможно. Однако нам нужен Александр образца 2022 года, который может держать ещё большую скорость», — подчеркнул специалист.