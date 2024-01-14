Казань может принимать чемпионат России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о готовности Казани принять чемпионат России по лыжным гонкам.

«Идеально подготовленная трасса, очень хороший комплекс, и мы приедем сюда ещё, это однозначно. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр. Если всё сложится хорошо, то мы сможем думать о том, чтобы провести здесь чемпионат страны», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

14 января в Казани завершился этап Кубка России по лыжным гонкам. У мужчин в скиатлоне победу одержал Александр Большунов. Результат победителя — 47:47,8. Вторым и третьим в скиатлоне финишировали Савелий Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.

У женщин первой пришла Елизавета Пантрина, её результат — 57:03,4. Вторая — Анастасия Кулешова с отставанием 0,1. Третья — Алина Пеклецова (+0,5).

Ранее Вяльбе заявила, что российским лыжникам нужно благодарить Бога за то, что они сейчас соревнуются с Большуновым.