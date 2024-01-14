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Вяльбе: ребята должны благодарить Бога, что они бегают рядом с Большуновым

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российским лыжникам нужно благодарить Бога за то, что они сейчас соревнуются с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
Вяльбе: ребята должны благодарить Бога, что они бегают рядом с Большуновым
  • РИА Новости

«Когда‑то он уходит рано, когда‑то на предпоследнем подъёме, как это сделал сегодня. У всех остальных ребят есть шанс поучиться. Когда ты видишь этого соперника, лучшего в мире, рядом с собой, думаю, они должны благодарить Бога, что они рядом с Большуновым», — заявила Вяльбе «Матч ТВ». 

27-летний спортсмен финишировал первым в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и одержал 15‑ю победу подряд на турнире. Его результат — 47:47,8. Вторым и третьим финишировали Савелий Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее Коростелёв прокомментировал второе место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

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