Вяльбе: ребята должны благодарить Бога, что они бегают рядом с Большуновым
- РИА Новости
«Когда‑то он уходит рано, когда‑то на предпоследнем подъёме, как это сделал сегодня. У всех остальных ребят есть шанс поучиться. Когда ты видишь этого соперника, лучшего в мире, рядом с собой, думаю, они должны благодарить Бога, что они рядом с Большуновым», — заявила Вяльбе «Матч ТВ».
27-летний спортсмен финишировал первым в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и одержал 15‑ю победу подряд на турнире. Его результат — 47:47,8. Вторым и третьим финишировали Савелий Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.
25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.
Ранее Коростелёв прокомментировал второе место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.