Коростелёв: весь третий круг ждал атаку Большунова, но всё равно пропустил
- РИА Новости
«Я старался держаться рядом с Большуновым, выезжал за ним со спусков, но всё равно пропустил атаку. Мороз? Да мы в минус 22—24 тренировались, так что и вчера было достаточно комфортно», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».
Победителем гонки стал Александр Большунов. Его результат — 47:47,8. Вторым и третьим в скиатлоне финишировали Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.
Ранее Александр Большунов заявил, что в скиатлоне была равная борьба.