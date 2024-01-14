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Коростелёв: весь третий круг ждал атаку Большунова, но всё равно пропустил

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Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал второе место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.
Коростелёв: весь третий круг ждал атаку Большунова, но всё равно пропустил
  • РИА Новости

«Я старался держаться рядом с Большуновым, выезжал за ним со спусков, но всё равно пропустил атаку. Мороз? Да мы в минус 22—24 тренировались, так что и вчера было достаточно комфортно», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стал Александр Большунов. Его результат — 47:47,8. Вторым и третьим в скиатлоне финишировали Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.

Ранее Александр Большунов заявил, что в скиатлоне была равная борьба.

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