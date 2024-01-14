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Большунов заявил, что в скиатлоне была равная борьба

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Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.
Большунов заявил, что в скиатлоне была равная борьба
  • РИА Новости

«Была интересная гонка. Небольшая дистанция для скиатлона, всего 20 км. Шли большой группой, в отрыв негде было уезжать, а если и было где, то это нужно было со старта и до финиша работать. Сегодня более ровная гонка, в конце были мысли либо на подъёме ускориться, либо чуть попозже», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Результат победителя — 47:47,8. Вторым и третьим в скиатлоне финишировали Савелий Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.

Ранее стало известно, что Большунов одержал 15‑ю победу подряд на Кубке России по лыжным гонкам.

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