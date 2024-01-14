Вяльбе: хочу, чтобы Большунов выиграл все этапы Кубка России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Александра Большунова на этапах Кубка России в сезоне-2023/24.

«Большунов сейчас выше всех наших ребят, это другая лига. Знаю, что, когда он выходит на старт, у него только одна мысль — победа. Если честно, хочу, чтобы он выиграл все этапы Кубка России», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

14 января спортсмен финишировал первым в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и одержал 15‑ю победу подряд на турнире. Его результат — 47:47,8.

Вторым и третьим в гонке стали Савелий Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.

Ранее Коростелёв прокомментировал второе место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.