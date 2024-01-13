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Степанова больше не выступит на этапе Кубка России в Казани

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что приняла решение сняться с пятого этапа Кубка России в Казани.
Степанова больше не выступит на этапе Кубка России в Казани
  • РИА Новости

«Этап Кубка России для меня закончен, скиатлон я не побегу. Это наше единодушное решение с Сориным» — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Она также поблагодарила Казань за тёплый приём и отличную организацию соревнований.

«Мне искренне жаль — Татарстан порадовал буквально всем. Кроме мороза — к следующему году, пожалуйста, поработайте, обеспечьте, организуйте погоду чуть помягче — теперь я точно знаю, что вы всё можете», — заключила Степанова.

Степанова не приняла участие 13 января в спринтерской гонке из-за плохого самочувствия.

Ранее победительница этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте Анастасия Фалеева дала понять, что ей было довольно непросто завоевать золотые медали.





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