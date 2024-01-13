Степанова больше не выступит на этапе Кубка России в Казани
- РИА Новости
«Этап Кубка России для меня закончен, скиатлон я не побегу. Это наше единодушное решение с Сориным» — написала Степанова в своём Telegram-канале.
Она также поблагодарила Казань за тёплый приём и отличную организацию соревнований.
«Мне искренне жаль — Татарстан порадовал буквально всем. Кроме мороза — к следующему году, пожалуйста, поработайте, обеспечьте, организуйте погоду чуть помягче — теперь я точно знаю, что вы всё можете», — заключила Степанова.
Степанова не приняла участие 13 января в спринтерской гонке из-за плохого самочувствия.
Ранее победительница этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте Анастасия Фалеева дала понять, что ей было довольно непросто завоевать золотые медали.