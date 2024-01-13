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Фалеева — о победе на КР: в спринте не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший

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Победительница этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте Анастасия Фалеева дала понять, что ей было довольно непросто завоевать золотые медали.
Фалеева — о победе на КР: в спринте не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Я считаю, здесь один из спринтерских кругов, который можно назвать прям спринтерским, он достаточно быстрый, у него сильный финиш на равнине, зрелищный и по силам. Здесь не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший», — цитирует Фалееву ТАСС.

23-летняя лыжница призналась, что пролог у неё «немного скомканный сложился».

«Но потом на забегах стала чувствовать себя увереннее. Единственное, сегодня холодно, мороз подбивает. И чем позже становилось, тем холоднее», — добавила спортсменка. 

Фалеева преодолела дистанцию за 3 минуты 33,9 секунды. Второй стала Ольга Сергеева (+4,26). Замкнула тройку Екатерина Евтягина (+4,67).

Отметим, что в тройке лидеров шла Анастасия Кириллова, но она упала на финишной прямой.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не принимала участия в соревновании из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что Кириллова выиграла квалификацию спринта на Кубке России.

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