Фалеева — о победе на КР: в спринте не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший

Победительница этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте Анастасия Фалеева дала понять, что ей было довольно непросто завоевать золотые медали.

«Я считаю, здесь один из спринтерских кругов, который можно назвать прям спринтерским, он достаточно быстрый, у него сильный финиш на равнине, зрелищный и по силам. Здесь не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший», — цитирует Фалееву ТАСС.

23-летняя лыжница призналась, что пролог у неё «немного скомканный сложился».

«Но потом на забегах стала чувствовать себя увереннее. Единственное, сегодня холодно, мороз подбивает. И чем позже становилось, тем холоднее», — добавила спортсменка.

Фалеева преодолела дистанцию за 3 минуты 33,9 секунды. Второй стала Ольга Сергеева (+4,26). Замкнула тройку Екатерина Евтягина (+4,67).

Отметим, что в тройке лидеров шла Анастасия Кириллова, но она упала на финишной прямой.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не принимала участия в соревновании из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что Кириллова выиграла квалификацию спринта на Кубке России.