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Большунов: в финале на Спартакиаде собрались монстры спринта и лыжных гонок России

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Большунов: в финале на Спартакиаде собрались монстры спринта и лыжных гонок России
  • РИА Новости

«Сегодня первая победа на Спартакиаде, очень рад. Была отличная работа лыж и отличные погодные условия. Единственное, самочувствие такое непонятное, но всё сработало, рад, что снова смог выиграть. В финале сегодня собрались такие монстры спринта и монстры лыжных гонок России! Всё здорово», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию за 4:11,15 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (+0,6). Тройку замкнул Алексей Червоткин (+1,8).

Ранее Фалеева выиграла спринт на Спартакиаде сильнейших.

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