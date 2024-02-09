Большунов: в финале на Спартакиаде собрались монстры спринта и лыжных гонок России

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Сегодня первая победа на Спартакиаде, очень рад. Была отличная работа лыж и отличные погодные условия. Единственное, самочувствие такое непонятное, но всё сработало, рад, что снова смог выиграть. В финале сегодня собрались такие монстры спринта и монстры лыжных гонок России! Всё здорово», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию за 4:11,15 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (+0,6). Тройку замкнул Алексей Червоткин (+1,8).

Ранее Фалеева выиграла спринт на Спартакиаде сильнейших.