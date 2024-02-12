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Большунов сообщил, что Терентьев не выступит в эстафете на Спартакиаде

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Лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Большунов сообщил, что Терентьев не выступит в эстафете на Спартакиаде
  • РИА Новости

«Я не знаю, кто побежит эстафету. Терентьев, как я понял, уже уезжает отсюда. Поэтому он завтра не побежит. Это не особо хорошая информация. Есть немного спортсменов из Архангельской области. Ещё и Червоткин поменял карточки и выступает за Москву.

Не знаю, будет ли завтра 21-я победа подряд или придётся все четыре этапа самому бежать (смеётся). Я предлагаю так: я — Коростелёв — я — Коростелёв. Мне без разницы, какую дисциплину бежать — классику или конёк», — сказал Большунов.

Сегодня лыжник одержал победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Спартакиаде сильнейших.

Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелев (+20,1).

Ранее Большунов признался, что не считает свою технику идеальной и ему есть куда стремиться.

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