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Спицов: пока ещё не ощущаю медали на шее и думаю о следующей гонке

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Олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов поделился эмоциями от второго места в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Спицов: пока ещё не ощущаю медали на шее и думаю о следующей гонке
  • РИА Новости

«Честно говоря, на последнем круге на двух подъёмах поймал себя на мысли, что жалею себя. Сегодня включился на максимум за последние долгие годы и классно поработал. Всё получилось, и мне удалось вернуться на долгожданный подиум. Пока ещё не ощущаю медали на шее и больше думаю о следующей гонке, чтобы подтвердить статус сильнейшей команды», — заявил Спицов в эфире «Матч ТВ». 

Первое место в гонке занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 22:04. Победа стала для спортсмена 20-й подряд в этом сезоне и третьей на Спартакиаде. Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелев (+20,1).

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта. 

Ранее Савелий Коростелёв высказался о третьем месте в гонке на 10 км с раздельным стартом на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

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