Коростелёв заявил, что в гонке с раздельным стартом «было немного туповатое скольжение»

Савелий Коростелёв высказался о третьем месте в гонке на 10 км с раздельным стартом на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Сегодня было немного туповатое скольжение. Нос промерзал. Прохладно, но достаточно быстро мы пробежали гонку. Какая тактика? Со старта всадил, а дальше, как пойдёт (смеётся). «Десятка» — слишком скоротечная дистанция, как-то раскладываться на ней тяжело. Тут чисто на выносливость и на «терпёжку». Кто быстрее разогнался, кто больше терпел — тот и выиграл», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке. Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелёв (+20,1).

Ранее сообщалось, что лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов.