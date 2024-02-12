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Коростелёв заявил, что в гонке с раздельным стартом «было немного туповатое скольжение»

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Савелий Коростелёв высказался о третьем месте в гонке на 10 км с раздельным стартом на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Коростелёв заявил, что в гонке с раздельным стартом «было немного туповатое скольжение»
  • РИА Новости

«Сегодня было немного туповатое скольжение. Нос промерзал. Прохладно, но достаточно быстро мы пробежали гонку. Какая тактика? Со старта всадил, а дальше, как пойдёт (смеётся). «Десятка» — слишком скоротечная дистанция, как-то раскладываться на ней тяжело. Тут чисто на выносливость и на «терпёжку». Кто быстрее разогнался, кто больше терпел — тот и выиграл», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов одержал победу в гонке. Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелёв (+20,1).

Ранее сообщалось, что лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов.

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