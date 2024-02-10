«Сильно напоминает Чепалову»: Лопухов о «коньке» Степановой, катастрофе Терентьева и дотошности Большунова

Чтобы обыграть явных фаворитов на лыжне, не нужно выстраивать против них какую-то специальную тактику. Об этом в интервью RT заявил тренер Николай Лопухов. По его словам, каждый спортсмен в первую очередь должен устранять свои минусы, повышать работоспособность и идти в ногу со временем. Специалист также сравнил Веронику Степанову с выдающимися предшественницами, раскритиковал Александра Терентьева за технику бега и объяснил, в чём Александр Большунов так сильно превосходит всех своих соперников.

— Как вам стартовые гонки в женской программе Спартакиады сильнейших?

— Очень приятно стало смотреть, высокая конкуренция. Все бегут тактически грамотно, да и технически тоже. Мне понравилось.

— Вероника Степанова, на ваш взгляд, типичная лыжница или нетипичная?

— Она очень одарённая. Я приметил её ещё в юниорках и даже подумал, что эта девочка сильно напоминает Юлию Чепалову. Ту ведь тоже отличала необыкновенная одарённость конькового хода: бегала «коньком» в классических ботинках и обыгрывала всех подряд. Лариса Лазутина или Люба Егорова были в этом плане «искусственницами» — их умение бегать «коньком» шло от очень большой работы, большой природной одарённости в этом плане не было. Юля же просто летела по лыжне. Точно так же сейчас бежит Вероника.

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— Можете объяснить поподробнее, что в вашем понимании означает одарённость в коньковом ходе?

— Это целый комплекс составляющих: работа таза, перенос веса тела с одной ноги на другую... Как у хороших танцоров — смотришь на человека и понимаешь: ему не составляет труда так двигаться. Движения перетекают из одного в другое непрерывным потоком. Так и тут. «Конёк» требует безупречной координации. Плюс в детстве нужно много кататься на горных лыжах, чтобы так же слаженно и естественно работать на спусках.

— Вам как профессионалу видно, как много сил затрачивает лыжник на дистанции? Иначе говоря, хватит ли ему сил на оставшиеся гонки?

— Когда спортсмен выходит на пик формы — а Степанова сейчас находится в очень хорошем функциональном состоянии, — он быстро восстанавливается. Вероника работает в гонках очень экономично, не затрачивая лишних усилий, но на высоком КПД. Поэтому, думаю, она хорошо выступит во всех своих дисциплинах. Главное — правильно настроить себя на длинную дистанцию — 50 км.

— В каком смысле правильно?

— У каждого спортсмена есть любимые и нелюбимые гонки. Степанова по ходу сезона не всегда ведь выходила на старт, какие-то пропускала. Мне кажется, 50 км она недолюбливает, хотя в каком-то интервью сказала, что хочет пробежать в Тюмени все дистанции. Она вполне способна это сделать.

— Думаю, не одна я сейчас задаюсь вопросом: а сумеет ли вернуться на столь высокий уровень Наталья Терентьева, которая пока держит паузу?

— Это сильно зависит от того, с чем связана пауза. Я, например, не могу этого понять. Если говорить в общем, Наталья очень сильная спортсменка. Но, опять же, по прошлым годам мы привыкли к тому, что есть она и периодически оказывать конкуренцию пытается Степанова. Сейчас же появилась целая группа спортсменок, способных бороться за медали. Если раньше я сам относился к женской команде критически, то сейчас изменил мнение. Вижу, многое изменилось, девочки заметно прибавили.

— За чьей работой вам интереснее наблюдать — Юрия Бородавко или Егора Сорина?

— А зачем противопоставлять? Оба работают интересно, и у того, и у другого есть сильные лидеры.

— Да, но я бы сказала, в бригаде Бородавко есть Александр Большунов, который стоит особняком, и есть остальные. Насколько тяжело для тренера фокусировать усилия не только на лидере? Нет ли опасности упустить других спортсменов?

— Из того, что я вижу со стороны, сейчас сильно изменился сам характер работы в бригадах.

Если в прежние времена мы подходили к тренировочному процессу авторитарно, сейчас работа в большей степени строится индивидуально, с учётом характера каждого спортсмена, его возможностей. У того же Большунова имеется своя концепция подготовки и нет такого, чтобы эта концепция навязывалась остальным по принципу «Делай так же!».

Полагаю, так же обстоит дело в группе Сорина. Степанова, как и Большунов, спортсменка очень думающая, знает, чего хочет, и идёт к этому.

— В своё время ваш выдающийся коллега Александр Грушин охарактеризовал авторитарный стиль руководства фразой: «Лес рубят — щепки летят». Имея в виду, что большое количество спортсменов просто не выдерживает нагрузок сборной команды.

— Ну да, отсеивались многие. Сейчас ведь тренеры имеют возможность получать любую информацию. Смотреть, как работают их коллеги в других странах, какие используют методики. Тот же Большунов, знаю, много работает с зеркалом, делает другие специальные упражнения. Раньше такого не было. Мы, конечно же, старались наблюдать за тем, как работали иностранцы, но до многого приходилось доходить своим умом.

В то же самое время я прекрасно вижу: далеко не все спортсмены используют те возможности, которые сейчас имеют.

— Например?

— Например, Александр Терентьев. Он невероятно талантлив как спринтер, но если посмотреть, как он технически идёт по дистанции, впору усомниться, спортсмен ли он сборной России. Когда лыжник выносит руки в бесшажном ходе, важно, чтобы таз не уходил назад. У Терентьева таз постоянно находится сзади. Для спортсмена такого класса это катастрофа. И обидно. По своим данным Терентьев мог бы работать в спринте необычайно ярко. Но технически и тактически отрабатывает свои гонки на троечку.

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— Так может быть, это и связано с тем, что тренер в большей степени сконцентрирован на другом подопечном?

— Скорее дело в другом. Не каждый спортсмен способен воспринимать замечания тренера. Большунов ведь стал таким, как мы сейчас его видим, не потому, что с ним больше работают. Он очень дотошный и интеллектуальный спортсмен, не упускающий в собственной подготовке ни единой мелочи. Роль тренера заключается в том, чтобы дать спортсмену идею. Но работать человек должен сам.

— Если вернуться к Степановой, вы видите в её подготовке слабые места?

— Я вижу прежде всего то, что Вероника сильно добавила в классике, и это делает её настоящим лидером. Я бы вообще сказал, бригада Егора Сорина работает очень грамотно. Что касается качеств, которые можно улучшать, они есть у всех.

— И всё же?

— Мне трудно дать предметный ответ. Я видел Степанову во время летней подготовки в Раубичах, видел, как она работает на тредбане. Поймал себя на мысли, что хочу подсказать некоторые вещи, но не стал этого делать. А потом прочитал у Вероники: «Зашёл Петрович, промолчал и ушёл».

— Так, может, стоило подсказать?

— Для того чтобы подсказывать, нужно постоянно работать со спортсменом, иначе это просто некорректно.

— Как можно обыграть такую спортсменку, как Степанова? Как выстраивать против неё тактику?

— А не надо ничего выстраивать. Гораздо важнее, чтобы каждый спортсмен понимал, как следует выстроить свою подготовку. Нужно не просто убрать все собственные минусы и максимально повысить работоспособность, но и научиться максимально эффективно использовать всё лучшее из наработанного в мировых лыжах.

— Мужской спринт вы посмотреть сумели?

— Безусловно. За всех болел, каждый по-своему мне был интересен. О чём пожалел, так это о том, что в финал не попал Савелий Коростелёв. Ну и жаль, конечно, что пока свои лучшие кондиции не набрал Сергей Устюгов. Хотя в скиатлоне ему не хватило самую малость, мог оказаться на подиуме.

— На вашей памяти были лыжники, способные на протяжении сезона выносить всех соперников так, как это делает Большунов?

— Такие параллели не совсем корректны. В советские времена выдающихся гонщиков хватало, и я бы сказал, конкуренция была не в пример выше нынешней. Поэтому и выигрывали поочерёдно — то один, то другой. Сейчас же, не будем лукавить, Большунов выделяется на общем фоне не по причине своей собственной гениальности, а потому что соперники на внутренних соревнованиях заметно ниже уровнем. Главной причиной такой разницы я бы назвал как раз то, что Александр непрерывно себя шлифует в профессиональном плане. Способен ли с ним бороться Устюгов? Да. Как и Коростелёв. Просто им обоим нужно чуть больше времени.