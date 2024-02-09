Сорин считает, что Коростелёву просто не повезло в спринте на Спартакиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что у него, как у тренера, нет вопросов к Савелию Коростелёву и его результатам в спринте классическим стилем на Спартакиаде.

«Пока получается, что Савелий — старший по неудачам в первый день. Но дело не в том, что он подошёл к соревнованиям в какой-то не той готовности. Именно что не повезло. По тому, как сложились полуфиналы, было сразу понятно, что свой забег Коростелёву нужно максимально «натягивать». Но тогда бы ему могло не хватить сил на финал, тем более что уже на следующий день бежать скиатлон. Так что к Коростелёву у меня, как у тренера, точно нет никаких вопросов», — заявил Сорин RT.

Он также отметил второе место Сергея Ардашева по итогам гонки.

«Сергей у нас уже товарищ опытный, из моего первого набора, и начинал проявлять себя почти сразу после того, как мы начали вместе работать. Что касается старта в Тюмени, он с самого начала был в числе фаворитов, поскольку во всех классических спринтах по ходу сезона ниже третьего места не опускался», — добавил Сорин.

Полностью интервью с Сориным читайте на сайте RT.

Ранее Сорин оценил выступление Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.