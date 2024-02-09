Сорин: большая работа позволяет Большунову отыгрывать секунды везде, где можно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Его выход вперёд в четвертьфинале и полуфинале говорит об умении проходить спуски и, может быть, даже об аэродинамической посадке. Во всех последних спринтах было видно, что на спусках Саше просто нет равных. И не в лыжах здесь дело. Про Йоханнеса Клебо когда-то тоже говорили: мол, у него самые лучшие лыжи на Кубке мира, поэтому он всех «накатывает». Безусловно, случается, что у кого-то из спортсменов лыжи в отдельно взятой гонке подготовлены настолько хорошо, что человек у всех выигрывает на спусках. Но такое происходит не каждый день. В случае Большунова это прежде всего очень большая работа. Над посадкой в том числе. В совокупности это и позволяет отыгрывать секунды везде, где только можно. Моим ребятам это пока не удаётся», — заявил Сорин RT.

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Ранее Сорин высказался о готовности Сергея Устюгова к Спартакиаде сильнейших.