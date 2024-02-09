Сорин: видно, что Устюгов сейчас находится не в нужных кондициях

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о готовности Сергея Устюгова к Спартакиаде сильнейших.

«Видно, что Сергей сейчас находится не в нужных кондициях. Мне по крайней мере было заведомо понятно, что на финал его не хватит. Полуфинал он бежал совсем тяжело, зацепился четвёртым, на 0,3 опередил Савелия (Коростелёва. — RT) по времени и выбил его из финала. Я бы даже сказал, что Коростелёву просто не повезло: более закономерно, если бы в финал пробился он, а не Устюгов. Но спринт — это такая лотерейная штука. Поэтому его многие не любят», — заявил Сорин RT.

По его словам, чтобы рассчитывать на успех, должны быть не только силы, но и определённая удача, либо просто нужно быть на голову выше соперников.

«Дело ведь не только в лыжах. О готовности можно судить по тому, как человек двигается, как он дышит. Когда спортсмен реально силён, он точно будет стараться выдать свой максимум в финале. Будет упираться, кусаться, но точно не станет отсиживаться сзади. Занять выжидательную позицию можно разве что в том случае, когда у тебя сумасшедшее финишное ускорение. Но такая тактика уже давным-давно не в ходу. Сейчас кто первым вышел со старта, тот и показал всем, что хорошо себя чувствует и будет бороться до победного», — добавил Сорин.

Полностью интервью с Сориным читайте на сайте RT.

Ранее Сорин заявил, что Вероника Степанова не хотела участвовать в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших.