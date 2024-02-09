Сорин: я настоял, чтобы Степанова бежала классический спринт на Спартакиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что Вероника Степанова не хотела участвовать в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших.

«Вероника, честно говоря, вообще не хотела бежать эту гонку. Но я настоял. Объяснил, что она единственная, кто может навязать Фалеевой реальную борьбу. Что если Настя выиграет вообще без сопротивления соперников, это будет неинтересно всем и прежде всего — зрителям. Так что Вероника просто молодец. Можно, конечно, сказать, что ей немного не повезло оказаться в более быстром первом полуфинале, но точно так же «не повезло» Фалеевой бежать второй полуфинал и выходить на заключительный старт почти без отдыха», — заявил Сорин RT.

Полностью интервью с Сориным читайте на сайте RT.

Ранее Сорин сравнил уровень Анастасии Фалеевой и Вероники Степановой в классическом спринте.