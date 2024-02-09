RT в Telegram
Подпишись

Сорин: я настоял, чтобы Степанова бежала классический спринт на Спартакиаде

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что Вероника Степанова не хотела участвовать в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших.
Сорин: я настоял, чтобы Степанова бежала классический спринт на Спартакиаде
  • РИА Новости

«Вероника, честно говоря, вообще не хотела бежать эту гонку. Но я настоял. Объяснил, что она единственная, кто может навязать Фалеевой реальную борьбу. Что если Настя выиграет вообще без сопротивления соперников, это будет неинтересно всем и прежде всего — зрителям. Так что Вероника просто молодец. Можно, конечно, сказать, что ей немного не повезло оказаться в более быстром первом полуфинале, но точно так же «не повезло» Фалеевой бежать второй полуфинал и выходить на заключительный старт почти без отдыха», — заявил Сорин RT.

Полностью интервью с Сориным читайте на сайте RT.

Ранее Сорин сравнил уровень Анастасии Фалеевой и Вероники Степановой в классическом спринте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить