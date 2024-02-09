Сорин считает, что Фалеева сильнее и мощнее Степановой в классическом спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил уровень Анастасии Фалеевой и Вероники Степановой в классическом спринте.

«В Тюмени Настя с Вероникой очень высокие скорости показали. Никакой неожиданности в результатах точно нет. Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее. Я бы даже сказал, что в своём нынешнем состоянии она сумела бы очень достойно выступать в Кубке мира», — заявил Сорин RT.

По его словам, для Вероники классический спринт — это самая нелюбимая и сложная дисциплина.

«Обогнать Настю она была бы способна только в том случае, если та ошибётся или не выдержит психологического натиска. Поэтому, думаю, Степанова старалась не просто преследовать Настю, но постоянно шла параллельно, наращивая давление в расчёте на финишную разборку», — добавил Сорин.

Полностью интервью с Сориным читайте на сайте RT.

Ранее Сорин высказался о победе Фалеевой в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.