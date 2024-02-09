Сорин: Фалеева способна бороться за тройку в классических дистанционных гонках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о победе Анастасии Фалеевой в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Настя какое-то время действительно находилась в тени. Когда я только брал команду после Игр в Пхёнчхане, она считалась ярко-выраженной классисткой, которая неплохо бегает спринты и короткие гонки. В юниорском возрасте она успешно бегала первые этапы эстафет, а вот всё, что больше «пятёрки» получалось не очень хорошо», — заявил Сорин RT.

По его словам, раньше после первого года работы Фалеева стала проявлять себя.

«Сейчас Настя уже способна бороться за тройку в классических дистанционных гонках, а в спринтерских пришла стабильность. По прошлому году Фалеева была второй после Натальи Непряевой (Терентьевой), на «Чемпионских высотах» всё тоже шло к тому, что она заедет второй, но там Настя сломала две палки и вылетела в полуфинале. А на чемпионате России в классическом спринте не стартовала — заболела накануне соревнований», — добавил Сорин.

Полностью интервью с Сориным читайте на сайте RT.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Веронике Степановой пока тяжело конкурировать с Фалеевой в спринте.