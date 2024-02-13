Степанова заявила, что медийная активность помогает ей в спорте
- РИА Новости
«Полагаю, всем ясно, что медийность помогает лыжнику. Сегодня вы увидели насколько. Уверена, что теперь и Елена Вяльбе меня в этом поддержит. Делай со мной, делай как я, делай лучше меня!» — написала Степанова в Telegram-канале.
Лыжница бежала за Архангельскую область на четвёртом этапе. При передаче эстафеты отставание Степановой было чуть больше 50 секунд. Она пришла к финишу первой с преимуществом в 20 секунд.
Ранее Степанова высказалась о победе в лыжной эстафете.