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Степанова заявила, что медийная активность помогает ей в спорте

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Российская лыжница Вероника Степанова после победы в эстафете на Спартакиаде заявила, что медийная активность помогает ей в спорте.
Степанова заявила, что медийная активность помогает ей в спорте
  • РИА Новости

«Полагаю, всем ясно, что медийность помогает лыжнику. Сегодня вы увидели насколько. Уверена, что теперь и Елена Вяльбе меня в этом поддержит. Делай со мной, делай как я, делай лучше меня!» — написала Степанова в Telegram-канале.

Лыжница бежала за Архангельскую область на четвёртом этапе. При передаче эстафеты отставание Степановой было чуть больше 50 секунд. Она пришла к финишу первой с преимуществом в 20 секунд.

Ранее Степанова высказалась о победе в лыжной эстафете.

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