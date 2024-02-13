Степанова — о победе в эстафете: с самого старта верила, что получится догнать

Вероника Степанова, выступающая за Архангельскую область, высказалась о победе в лыжной эстафете 4 × 7,5 км в Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Я люблю эту дисциплину, спасибо большое девочкам за работу. С самого старта верила, что получится догнать, всё удалось. Каково было моё удивление, что девочки не стали сопротивляться, я от них убежала», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Лыжница бежала на четвёртом этапе. При передачи эстафеты отставание Степановой было чуть больше 50 секунд. Она пришла первой к финишу. Команда показала результат — 1:28:23,8.

На второй позиции финишировали лыжницы из Тюменской области (+ 20,0). Третья — Республика Татарстан (+ 27,3).

Ранее сообщалось, что Степанова на четвёртом этапе лыжной эстафеты отыграла почти минуту.