RT в Telegram
Подпишись

Лыжница Непряева заявила, что из-за холода бежала в жилетке в командном спринте

Короткая ссылка
Лыжница Дарья Непряева прокомментировала третье место в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Лыжница Непряева заявила, что из-за холода бежала в жилетке в командном спринте
  • РИА Новости

«Гонка прошла очень тяжело. Было так холодно, что я бежала в жилетке. На последний круг мы уходили вместе — три команды, Москва была четвёртая. Я подумала: «Нет, четвёртыми мы сегодня точно не будем», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Мария Истомина и Вероника Степанова одержали победу в командном спринте. 

На второй позиции финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Третьи — Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что дистанция лыжных командных спринтов на Спартакиаде сокращена из-за морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить