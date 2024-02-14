Лыжница Непряева заявила, что из-за холода бежала в жилетке в командном спринте

Лыжница Дарья Непряева прокомментировала третье место в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Гонка прошла очень тяжело. Было так холодно, что я бежала в жилетке. На последний круг мы уходили вместе — три команды, Москва была четвёртая. Я подумала: «Нет, четвёртыми мы сегодня точно не будем», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Мария Истомина и Вероника Степанова одержали победу в командном спринте.

На второй позиции финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Третьи — Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что дистанция лыжных командных спринтов на Спартакиаде сокращена из-за морозов.