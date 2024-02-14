Степанова: я готова бросить вызов шведкам на любой дистанции

Вероника Степанова высказалась о победе в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени в паре с Марией Истоминой.

«Я бы сегодня и со шведками поборолась. На любой дистанции я готова им бросить вызов. Мы показали, что ничего не боимся, несмотря на такой мороз», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

На второй позиции финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Третьи — Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Республики Татарстан.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Степанова призналась, что негодовала из-за решения провести командный спринт в мороз.