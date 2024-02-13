«Настоящая эстафетчица»: Степанова отыграла 50 секунд и принесла золото Архангельской области на Спартакиаде

Вероника Степанова отыграла больше 50 секунд на последнем этапе и принесла победу Архангельской области в эстафете на Спартакиаде сильнейших. Елизавета Пантрина из Тюмени не сумела навязать борьбу олимпийской чемпионке, пропустив её ускорение, а тройку сильнейших замкнули лыжницы из Татарстана. В аналогичной дисциплине у мужчин без медалей остался Александр Большунов, поскольку трёхкратный олимпийский чемпион уходил на дистанцию с отставанием более трёх минут от лидера. Золото завоевали спортсмены из Татарстана. На финишной прямой Иван Горбунов обогнал Илью Семикова (Республика Коми) и Артёма Мальцева (Тюменская область).

Во вторник, 13 февраля, лыжники на Спартакиаде должны были отдыхать, однако погода внесла свои коррективы: ФЛГР приняла решение перенести эстафеты с четверга, поскольку в этот день в Тюмени ожидаются сильные морозы.

Первыми на старт вышли девушки. Причём спортсменкам из-за уравнивания дистанций предстояло преодолеть не привычные 5 км, а 7,5 км. Уже после первого круга образовалась пятёрка лидеров, в которую входили Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), Дарья Непряева (Республика Татарстан), Алёна Баранова (Москва), Алиса Жамбалова (Тюменская область) и Дарья Канева (Республика Коми).

В то же время неожиданно отстала от группы лидеров Алина Пеклецова. И чем дальше, тем больше становился проигрыш представительницы Архангельской области. Она передала эстафету в 48 секундах от первого места, пропустив вперёд ещё и Анастасию Клепикову (ХМАО — Югра). Также немного не справилась с прытью соперниц Баранова. Пелотон отъехал от неё на 18,9 секунды.

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На втором этапе четвёрка сильнейших превратилась в дуэт. По его итогам Лидия Горбунова и Ольга Царёва, представляющие Татарстан и Республику Коми, сумели создать задел в 10 секунд над командой Тюменской области, за которую бежала Татьяна Сорина. Олимпийская чемпионка только вернулась из декрета, и даже такой результат можно считать для неё успешным.

Анастасия Фалеева не сумела сократить отставание, образовавшееся после этапа Крупицкой. Равно как не исправила положение своей команды и Мария Истомина. Проигрыш сборной Архангельской области только вырос — до 51,8 секунды.

На третьем этапе, который спортсменки бежали уже коньком, существенных изменений не произошло. Разве что Екатерина Смирнова подтянулась к дуэту Ольги Вокуевой и Виктории Трошиной. В 51 секунде от них шли Анастасия Прокофьева и Светлана Заборская. Надо отметить, что последняя не входит в лыжную элиту, а на Спартакиаде в первых двух гонках заняла 21-е и 48-е места, поэтому для неё сохранить отставание от лидеров уже было за счастье.

Казалось, именно команды из Коми, Тюмени и Татарстана распределят медали эстафеты, однако последней за Архангельскую область бежала Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка сразу же начала работать на максимуме своих возможностей и за первый круг существенно сократила отрыв от лидеров. На стадионе она уже видела соперниц, а к отметке 4,95 км догнала тройку лидеров, в которую входили Елизавета Пантрина, Анастасия Доценко и Олеся Ляшенко.

Как отметила Истомина после гонки, девушки заигрались в борьбе между собой, забыв, что их преследует такая опасная соперница.

«Когда Вероника уходила на свой этап, я понимала, что для неё реально отыграть 50 секунд на 7,5 км. Опять же думала, что, если у лидирующих девочек начнутся «кошки‑мышки», Вероника этим воспользуется. Она это и сделала. Вероника прекрасно провела свой этап. Я не знаю, как они шли по ощущениям. По технике и по времени, которое они показывали, сложилось впечатление, что они начали заигрываться между собой», — приводит слова лыжницы «Матч ТВ».

Степанова, в свою очередь, отказалась от тактической борьбы. Немного отдышавшись за спинами девушек, она сделала очередное ускорение и легко ушла от конкуренток. При этом ни одна из них не сумела поддержать рывок олимпийской чемпионки. На финише Вероника привезла ближайшей сопернице 20 секунд.

«Смотрю, приучила вас к ярким финишам, это очень здорово. С самого старта верила, что получится догнать, и всё удалось. Удивилась, что девочки не стали сопротивляться, я от них убежала. Все были удивлены на финише, девушки не сразу пришли меня встречать, но тепло поприветствовали, очень довольна гонкой», — сказала Степанова.

Серебро в итоге завоевала Пантрина (Тюменская область), тройку сильнейших замкнула Доценко (Республика Татарстан).

«То, что Вероника может выиграть больше минуты, вполне ожидаемо. Я думаю, девочки впереди шли в свою силу, но выше головы всё равно не прыгнешь. Я хочу сказать, что Вероника — настоящая эстафетчица. Это было понятно, ещё когда о ней никто не знал. Здорово, что спортсмен полностью выкладывается, выступая за команду», — сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

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Перед стартом мужской гонки в Тюмени пошёл снег, что внесло свои коррективы. На первом этапе существенных отрывов, как у девушек, не возникло. Образовалась большая группа из семи человек. Немного отстал от них Алексей Шемякин из Архангельской области, однако Савелий Коростелёв, которому спортсмен передал эстафету, достаточно быстро подтянулся к лидирующему пелотону. В нём темп задавал Ермил Вокуев, скорость которого выдержали далеко не все. Помимо Коростелёва, с ней справились только Сергей Ардашев и Евгений Белов.

На втором круге Савелий постарался убежать от соперников, однако представитель Республики Коми сумел за ним удержаться, а на финише ещё и немного оторвался от оппонента. Вокуев передал эстафету с преимуществом 4,3 секунды. Впрочем, совсем рядом шли команды из Тюмени и Татарстана.

На третьем этапе Архангельскую область представлял Дмитрий Горошников, который в последней гонке на Спартакиаде занял только 77-е место. Поэтому уже с первых метров дистанции он стал существенно отставать от Дениса Спицова, Антона Тимашова и Ильи Порошкина и в итоге проиграл соперникам больше трёх минут. Так что Александру Большунову, в отличие от Степановой, было уже не по силам сотворить чудо. Сан Саныч показал лучшее время на своём этапе, однако впервые в сезоне остался без медали.

При этом Спицов, накануне завоевавший серебро, понимал, что нужно делать максимальный отрыв от Архангельской области, поэтому сразу же взвинтил темп. Большунову задачу он усложнил. Однако сильно убежать от ближайших преследователей не получилось. Денис передал эстафету в 12 секундах от Порошкина и в 16 — от Тимашова.

На последнем этапе за Тюмень бежал Артём Мальцев, его догоняли Иван Горбунов и Илья Семиков. И преследователи преуспели: на втором круге они оказались за спиной серебряного призёра чемпионата мира, которому было сложнее идти одному по разбитой лыжне.

В итоге победитель гонки определился на финише. К сожалению для своей команды, Мальцев расположился позади оппонентов при выходе на последнюю прямую и не нашёл лазейки для атаки. Семиков же выскочил из-за спины Горбунова, но Иван не собирался сдаваться. Спринтерским рывком он принёс золото сборной Татарстана.

При этом, по мнению спортсменов, на результаты эстафеты повлияла длина дистанции. Если у девушек она выросла, то у мужчин, наоборот, этап сократился с 10 до 7,5 км.

«Не припомню, когда наш регион выигрывал мужскую эстафету. В гонке не было ничего необычного. Дистанция 7,5 км для мужчин — мало. На третьем круге замечал, что народ начинает «сыпаться», с четвёртым было бы всё по‑другому. 7,5 км — не то», — признался Андрей Ларьков, бежавший за команду Татарстана на первом этапе.