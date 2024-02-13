Сорин: отыграть такое отставание способна только Степанова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Вероники Степановой в женской эстафете на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Отыграть столько способна только Ника. Думаю, она сегодня реабилитировалась за неудачную гонку вчера. Дистанция плюс-минус одинаковая, а скорость порядком выше. Не знаю, в чём разница. Наверное, её так эстафета будоражила», — цитирует Сорина «Чемпионат».

Лыжница бежала на четвёртом этапе. При передаче эстафеты отставание Степановой было чуть больше 50 секунд. Она пришла первой к финишу. Команда показала результат 1:28:23,8.

На второй позиции финишировали лыжницы из Тюменской области (+20,0). На третьей — из Республики Татарстан (+27,3).

Ранее сообщалось, что Степанова на четвёртом этапе лыжной эстафеты отыграла почти минуту.