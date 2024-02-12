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Бородавко объяснил, за счёт чего Большунов не оставляет шансов соперникам

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему Александр Большунов побеждает в гонках.
Бородавко объяснил, за счёт чего Большунов не оставляет шансов соперникам
  • РИА Новости

«Конкуренция в российских лыжных гонках есть. Если посмотреть внимательно, Большунову совсем не легко даются победы, порой ему действительно приходится сложно. Если бы он побеждал с минутными отрывами — это одно. Но были гонки, когда он обходил ближайшего преследователя на одну-две секунды. Например, в спринте на Спартакиаде сильнейших всё для него складывалось на тоненького и на последнем спуске Александр опередил конкурентов только за счёт мастерства и тактики.

По мнению тренера, многие не замечают работу Александра Большунова на спусках во время лыжных гонок.

«Коньком Большунова являются все аспекты гонки. Он делает ускорения на определённых местах, которые не способны поддержать другие спортсмены. А после они не могут понять, откуда берутся победы Александра, где он выигрывает. Все говорят о фантастической работе его лыж, но никто не замечает работу Большунова на спусках, как он облизывает бугорки и проходит повороты. Всё это формирует его преимущество, ведь ещё ни одни лыжи не приехали на финиш сами», — добавил он.

Ранее Бородавко рассказал, что победная серия Александра Большунова вызывает восторг.

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