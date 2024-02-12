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Бородавко: победная серия Большунова вызывает восторг

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что победная серия Александра Большунова вызывает восторг.
Бородавко: победная серия Большунова вызывает восторг
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если бы Большунов взялся из ниоткуда и вдруг одержал 20 побед, конечно, нам было бы очень интересно, откуда он такой пришёл. Но мы уже давно знаем Александра как одного из лидеров мировых лыжных гонок. Первыми на ум приходят его девять олимпийских медалей. Это тоже определённый феномен. Тем не менее победная серия Саши впечатляет и вызывает восторг, я не помню ничего подобного. Огромное стремление Большунова к совершенствованию достойно уважения, тем более не всё в его летнем подготовительном периоде складывалось идеально. Александр не стоит на месте и не довольствуется достигнутым», — сказал Бородавко RT.

Ранее чемпион мира и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Большунова.

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