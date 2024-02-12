Завьялов: Большунов двигается в своём темпе и борется с ребятами

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Александра Большунова.

«На сегодняшний день Александр — сильнейший лыжник России. И можно только порадоваться его 20-й победе подряд. О чём свидетельствует его признание в несовершенстве собственной техники? Конечно, любой спортсмен стремится найти, в чём мог бы прибавить. На итоговый результат влияет очень много факторов, но немаловажно и то, что соперники всё равно стремятся навязывать ему конкуренцию. Александр не становится лидером ещё на старте — он двигается в своём темпе и борется с ребятами. Но он хорошо отработал на финишах», — заявил Завьялов RT.

Ране стало известно, что олимпийский чемпион российский лыжник Сергей Устюгов не будет участвовать в эстафетных гонках в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших.