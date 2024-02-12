RT в Telegram
Подпишись

Завьялов: Большунов двигается в своём темпе и борется с ребятами

Короткая ссылка
Чемпион мира и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Александра Большунова.
Завьялов: Большунов двигается в своём темпе и борется с ребятами
  • РИА Новости

«На сегодняшний день Александр — сильнейший лыжник России. И можно только порадоваться его 20-й победе подряд. О чём свидетельствует его признание в несовершенстве собственной техники? Конечно, любой спортсмен стремится найти, в чём мог бы прибавить. На итоговый результат влияет очень много факторов, но немаловажно и то, что соперники всё равно стремятся навязывать ему конкуренцию. Александр не становится лидером ещё на старте — он двигается в своём темпе и борется с ребятами. Но он хорошо отработал на финишах», — заявил Завьялов RT.

Ране стало известно, что олимпийский чемпион российский лыжник Сергей Устюгов не будет участвовать в эстафетных гонках в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить