Вяльбе назвала Степанову настоящей эстафетчицей

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об олимпийской чемпионке Веронике Степановой.

«То, что Вероника может выиграть больше минуты, вполне ожидаемо. Я думаю, что девочки впереди шли в свою силу, но выше головы всё равно не прыгнешь. Я хочу сказать, что Вероника — настоящая эстафетчица. Это было понятно, ещё когда о ней никто не знал. Здорово, что спортсмен полностью выкладывается в эстафетах», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Лыжница бежала на четвёртом этапе. При передаче эстафеты отставание Степановой было чуть больше 50 секунд. Она пришла первой к финишу. Команда показала результат 1:28:23,8.

На второй позиции финишировали лыжницы из Тюменской области (+20,0). На третьей — из Республики Татарстан (+27,3).

Ранее сообщалось, что Степанова на четвёртом этапе лыжной эстафеты отыграла почти минуту.