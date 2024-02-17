Мужская команда Красноярского края по кёрлингу выиграла золото на Спартакиаде

Мужская команда Красноярского края по кёрлингу победила на Спартакиаде сильнейших.

В финале команда Красноярского края обыграла сборную Иркутской области со счётом 6:4. На третьем месте расположилась команда Санкт-Петербурга.

Ранее сборная Санкт‑Петербурга по кёрлингу выиграла соревнования смешанных пар на Спартакиаде.