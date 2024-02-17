Большунов заявил, что комфортно прошёл 50 км в марафоне на Спартакиаде сильнейших

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в марафоне на Спартакиаде сильнейших.

«Сегодня еще одна победа, очень классно. Экстремальные погодные условия. Главное было одеться правильно. Я все надел, как следует, и опасные места все закрыл, поэтому комфортно прошёл марафон», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Результат россиянина — 2:17.12,1.

Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием 0,4. Третий — Савелий Коростелёв (+0,7).

Таким образом, Большунов завоевал пятую медаль на Спартакиаде.

Ранее Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.